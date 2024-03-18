Игрок "Карабаха": "Всегда ставил перед собой эту цель, особенно после автомобильной аварии"

«Я всегда хотел вернуться в сборную Алжира. Всегда ставил перед собой эту цель, особенно после автомобильной аварии».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист "Карабаха" Яссин Бензия.

Делая заявление для алжирских СМИ, полузащитник прокомментировал получение приглашения в сборную впервые с 2018 года. Он рассказал, что рад, что его вызвали в сборную:

«Это было нормально, что меня не приглашали в сборную, когда я мало играл. Но вернув себе прежний уровень, я считаю, что заслужил это приглашение. У меня всегда были амбиции. Я прошу прощения у всех игроков и болельщиков, которых огорчил».

Бензия не скрыл, что ждал предложения от сборной: «Я хотел представлять сборную Алжира на Кубке африканских наций. Но этого не произошло. Очевидно, что я был разочарован. Потому что я конкурентоспособный игрок и никогда не отказывался от идеи вернуться в сборную Алжира».

Отметим, что Бензия провел за сборную Алжира 4 матча. В этих матчах он забил 1 гол.

İdman.biz