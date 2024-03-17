"Судья не повлиял на результат игры "Карабаха"

«Хоть и сложно было пройти этап «Карабаху», но это было возможно. Мы также стали свидетелями этого в игре».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Тарлан Ахмедов.

Он прокомментировал ответный матч между "Байером" и "Карабахом" (3:2) в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА: «У меня просто нет слов, чтобы рассказать об этом матче. За первые 10 минут матча «Байер» создал 3-4 голевых момента, но они не увенчались успехом. Но затем "Карабах" доминировал 40 процентов матча и показал свою игру. На них оказывалось большое давление. По этой причине чемпион Азербайджана оказался в затруднительном положении. Но самым высоким игровым стилем «Карабаха» последних лет стало построение контратак. Мы стали свидетелями этого во внутреннем чемпионате и в Лиге Европы. Я бы даже сказал, что «Карабах» идеален в контратаках».

Ахмедов отметил, что "Байер" усилил давление после того, как Эльвин Джафаргулиев получил красную карточку:

"Несмотря на то, что он был в меньшинстве, "Карабах" забил второй гол. Возможно, если бы не красная карточка, у нас мог бы быть другой результат. К сожалению, такое случается в футболе. Хотя рефери много критиковали, не думаю, что это повлияло на результат. Ошибки нет. До этого красную карточку получал также Эльвин Джафагулиев. На мой взгляд, говорить надо не о судье, а подумать о действиях футболиста и переговорить с ним. Эльвин должен вести себя хладнокровно. В таких играх не прощаются мелкие ошибки. И когда они возникают, соперник этим пользуется. Когда смотришь игры больших клубов, то видно, что они продумывают все мелкие нансы футбола. О судье много говорить не стоит. Хоть и были добавлены несколько минут, матч проходил на фоне усталости нашей команды».

Отметим, что "Карабах" проиграл в двух матчах с общим счетом 4:5 в 1/8 финала Лиги Европы и попрощался с турниром.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz