17 Марта 2024
RU

"Судья не повлиял на результат игры "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
17 Марта 2024 10:18
"Судья не повлиял на результат игры "Карабаха"

«Хоть и сложно было пройти этап «Карабаху», но это было возможно. Мы также стали свидетелями этого в игре».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Тарлан Ахмедов.

Он прокомментировал ответный матч между "Байером" и "Карабахом" (3:2) в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА: «У меня просто нет слов, чтобы рассказать об этом матче. За первые 10 минут матча «Байер» создал 3-4 голевых момента, но они не увенчались успехом. Но затем "Карабах" доминировал 40 процентов матча и показал свою игру. На них оказывалось большое давление. По этой причине чемпион Азербайджана оказался в затруднительном положении. Но самым высоким игровым стилем «Карабаха» последних лет стало построение контратак. Мы стали свидетелями этого во внутреннем чемпионате и в Лиге Европы. Я бы даже сказал, что «Карабах» идеален в контратаках».

Ахмедов отметил, что "Байер" усилил давление после того, как Эльвин Джафаргулиев получил красную карточку:

"Несмотря на то, что он был в меньшинстве, "Карабах" забил второй гол. Возможно, если бы не красная карточка, у нас мог бы быть другой результат. К сожалению, такое случается в футболе. Хотя рефери много критиковали, не думаю, что это повлияло на результат. Ошибки нет. До этого красную карточку получал также Эльвин Джафагулиев. На мой взгляд, говорить надо не о судье, а подумать о действиях футболиста и переговорить с ним. Эльвин должен вести себя хладнокровно. В таких играх не прощаются мелкие ошибки. И когда они возникают, соперник этим пользуется. Когда смотришь игры больших клубов, то видно, что они продумывают все мелкие нансы футбола. О судье много говорить не стоит. Хоть и были добавлены несколько минут, матч проходил на фоне усталости нашей команды».

Отметим, что "Карабах" проиграл в двух матчах с общим счетом 4:5 в 1/8 финала Лиги Европы и попрощался с турниром.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Всегда было приятно находиться в сборной"
12:24
Азербайджанский футбол

"Всегда было приятно находиться в сборной"

"Хотя эти игры организованы в виде турнира, я думаю, что они будут полезны"
Новая европейская история - АВТОРЫ
11:55
Азербайджанский футбол

Новая европейская история - АВТОРЫ

За несколько лет для "Карабаха" стало обычным каждый сезон успешно выступать в еврокубках, обогащая нашу футбольную историю достижениями
Установлен новый рекорд Азербайджана
11:10
Азербайджанский футбол

Установлен новый рекорд Азербайджана

Он отличился 2 раза в Лиге чемпионов, 9 раз - в Лиге Европы и 3 раза - в Лиге конференций
Чемпион едет в Товуз, в Сумгаите - борьба за еврокубки
08:26
Азербайджанский футбол

Чемпион едет в Товуз, в Сумгаите - борьба за еврокубки

Сегодня завершится XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана
Крупная победа команды Шахруддина
16 Марта 23:33
Азербайджанский футбол

Крупная победа команды Шахруддина

Вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев провел свою очередную игру в Суперлиге Турции
"Мы не можем забить с 5 метров"
16 Марта 22:07
Азербайджанский футбол

"Мы не можем забить с 5 метров"

"Шота Арвеладзе после тренировки 40 минут работал над ударами от ворот. В результате за один сезон в "Аяксе" он забил 37 голов"

Самое читаемое

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО
15 Марта 01:57
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" встретился с «Байером» в Германии
Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"
15 Марта 02:59
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"

"Хоть мы и проиграли, они боролись до конца в очень сложной игре"
Гурбан Гурбанов: "Английскому судье не пристало показывать такую красную карточку" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
15 Марта 15:53
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Английскому судье не пристало показывать такую красную карточку" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

"Я ни с кем не разговаривал после игры"
Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"
15 Марта 03:14
Азербайджанский футбол

Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"

"Вы сыграли против нас 4 отличных матча"