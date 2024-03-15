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Гурбан Гурбанов: "Мы пропустили простые голы"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2024 02:37
Гурбан Гурбанов: "Мы пропустили простые голы"

«Спасибо всем болельщикам за поддержку. У нас были хорошие шансы и в Баку, и здесь».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Он прокомментировал поражение со счетом 2:3 от «Байера» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В своем заявлении «CBC Sport» опытный специалист подчеркнул силу соперника:

«Эти встречи придали команде большую уверенность. Игроки приложили много усилий и боролись до конца. Непросто играть против сильного соперника в меньшинстве. Мы пропустили простые голы. В итоге, как и ожидалось, «Байер» создал сильный прессинг. Что касается красной карточки, то она вызывает некоторые вопросы».

Отметим, что "Карабах" в 1/8 финала Лиги Европы проиграл на выезде со счетом 2:3. В Баку было 2:2, поэтому наш клуб не смог продолжить борьбу в турнире.

İdman.biz

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