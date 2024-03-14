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Оптимизм перед матчем в Леверкузене. «Карабах» способен на все!

Азербайджанский футбол
Аналитика
14 Марта 2024 14:28
Оптимизм перед матчем в Леверкузене. «Карабах» способен на все!

И вновь в гостях у «Байера». Сегодня «Карабах» проведет в Леверкузене ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, где постарается вновь приятно удивить. Чемпион Азербайджана отправился на выезд отнюдь не в ранге аутсайдера пары и в этом противостоянии далеко не все решено.

Как сообщает İdman.biz, в какой-то степени символично, что обе команды вновь встретились на стадии плей-офф. Еще в ответном поединке группового раунда в Баку агдамцы показали, что могут противостоять лидеру Бундеслиги, а очередной матч неделю назад это только подтвердил. Ничья говорит о том, что чемпион Азербайджана будет стараться по максимуму использовать свой шанс у «Байера» в гостях и задача совсем не выглядит невыполнимой. Ведь в отдельно взятом матче может случится что угодно, а подопечные Гурбана Гурбанова по ходу сезона демонстрировали феерическую игру. Чего только стоит противостояние с «Брагой».

Главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо прекрасно понимает, насколько опасен «Карабах». Да, лидер Бундеслиги показывает в чемпионате феноменальный футбол, о команде говорят в Европе, но встречи с чемпионом Азербайджана всегда проходят с повышенным напряжением. За исключением первой встречи группового этапа (5:1), в остальных наш клуб действовал довольно уверенно против «Байера» и фактически его изучил. О настрое гостей говорит и фраза Гурбанова: «Мы обязательно должны сыграть лучше, чем в Баку. Хотим добиться хорошего результата и будем бороться до конца».

Очевидно, что гостям предстоит соблюсти баланс между острожной и в то же время острой игрой на контратаках. Не исключена вероятность, что хозяева с самого начала встречи не будут форсировать события и начнут игру с разведки. Ведь обе команды в течении этого сезона прекрасно узнали друг друга, оценили сильные и слабые стороны, с учетом чего наверняка и построят игру.

Вне всякого сомнения, в составах произойдут изменения. Наверняка Хаби Алонсо не будет прибегать к той ротации, которую он допустил в последних матчах. Например, в Баку на скамейке остались Фримпонг, Джака и Вирц, сделавшие погоду после перерыва.

На большую вариативность может рассчитывать и Гурбан Гурбанов, учитывая возвращение после дисквалификаций Эльвина Джафаргулиева и Жулио Ромао. Также доступен и Кевин Медина, вернувшийся в строй. Но выйдет ли он в стартовом составе - пока неясно. Но очевидно, что на оборону «Карабаха» выпадет огромная нагрузка и от того, как защита сможет справляться с атаками леверкузенцев, зависит многое.
Впрочем, как бы не складывался матч, очевидно, что агдамцы уже добились многое. Они уже дошли до того уровня, когда могут успешно противостоять лидеру немецкого футбола. Еще недавно это казалось просто невероятным, но «Карабах» доказывает, что возможно все. И это еще одна причина ждать ответную встречу в Леверкузене с оптимизмом.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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