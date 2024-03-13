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Хаби Алонсо: "Мои игроки голодны, они будут играть изо всех сил против "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Марта 2024 17:25
Хаби Алонсо: "Мои игроки голодны, они будут играть изо всех сил против "Карабаха"

"Конечно, в матче с "Карабахом" будут ротации".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.

Свое мнение испанский специалист высказал на пресс-конференции, посвященной матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Карабахом":

"Это конец сезона. На этом этапе года ротации неизбежны. Поэтому каждый игрок важен для команды».

Алонсо также назвал вратаря, который сыграет против "Карабаха":

"Я снова доверюсь Матею Коваржу. После первой игры у него возникли некоторые проблемы. Мы хотели дать ему больше времени на отдых. Но Коварж хорошо тренировался и сказал мне, что готов на 100 процентов. Если он готов на 100 процентов, то он будет играть».

Главный тренер отметил, что все его мысли связаны с "Карабахом":

"Мы настраиваемся на каждый матч индивидуально. Сейчас мы думаем о встрече с «Карабахом». Мы хотим пройти как можно дальше в каждом турнире, в котором играем».

Алонсо заявил, что игроки голодны и будут играть изо всех сил:

"Завтра мы бросим все силы на поле против «Карабаха». В воскресном матче с "Фрайбургом" мы также сыграем изо всех сил. То же самое произойдет и в Кубке Германии. Мы не останавливаемся. Игроки жаждут выиграть больше игр".

Алонсо прокомментировал возможность прерывания беспроигрышной серии во встрече с "Карабахом":

"Непобедимых нет. В матчах плей-офф, где действует принцип «проигравший выбывает», эмоции другие. Я люблю такие дуэли: все или ничего. Я бы не сказал, какой из турниров - Лига Европы, Бундеслига или Кубок Германии сложнее. Все они сложны. До национального кубка сталось мало. Потому что мы уже в полуфинале. После этого у нас осталось три этапа Лиги Европы. Поскольку до него еще далеко, май пока не в наших мыслях. Это футбол, и мы должны быть готовы ко всему».

Отметим, что матч "Байер" - "Карабах" состоится завтра на "БайАрене".

İdman.biz

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