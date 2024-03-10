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Команда Рената не может победить уже пять игр

Азербайджанский футбол
Новости
10 Марта 2024 17:36
Команда Рената не может победить уже пять игр

Команда, за которую выступает Ренат Дадашов, футболист сборной Азербайджана, снова не смогла победить в Суперлиге Турции.

Как сообщает İdman.biz, "Хатайспор", за который он играет, не побеждал в последних 5 матчах.

Команда Рената в 29-м туре сыграла вничью с "Кайсериспором". Матч завершился со счетом 1:1. Дадашов, начавший матч на скамейке запасных, вышел на поле на 66-й минуте. Он заменил Халила Дервишоглу.

Отметим, что "Хатайспор" в последних 5 матчах набрал всего 2 очка. Команда Рената занимает 16-е место с 30 очками.

İdman.biz

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