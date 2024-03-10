"Жалко, что "Карабах" забил всего дважды"

«Можно говорить об игре «Карабаха» до утра».

Об этом İdman.biz заявил бывший игрок сборной Азербайджана Саша Юнисоглу.

Он прокомментировал матч "Карабаха" против "Байера" в Баку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Футболист-ветеран назвал "Карабах" народной командой:

"Эта команда уже вписала свое имя золотыми буквами в историю азербайджанского футбола, независимо от результата игры. «Карабаху» надо только аплодировать. Я полностью согласен со словами тренера «Байера» Хаби Алонсо после игры. Немцам в этом матче повезло, а "Карабаху" - нет.

Чемпион Азербайджана показал очень красивый и качественный футбол. Он создал множество голевых моментов против «Байера», который на данный момент считается одной из сильнейших команд Европы. К сожалению, нам удалось забить всего 2 раза, а 2 мяча, которые "Карабах" пропустил после детских ошибок, нас очень разочаровали. Это правда. Но еще раз большое спасибо «Карабаху», потому что, достойный своего названия, он подарил нам эти чудесные чувства».

Отметим, что матч завершился со счетом 2:2. Игра «Байер» - «Карабах» состоится 14 марта на «Бай Арене».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz