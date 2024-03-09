"В "Карабах" следует верить и в ответном матче"

"Карабах" очень хорошо сыграл в первом тайме против "Байера". Мы забили два гола такому сильному сопернику».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана U-18 Эльхан Абдуллаев.

Он оценил игру "Карабаха" против "Байера" в Баку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Опытный специалист рассказал, что во втором тайме соперник усилил давление, выпустил основных игроков по одному и в итоге добился необходимого результата:

"Мы подарили им первый гол, пропущенный "Карабахом". Правда, у нас был шанс, но Жуниньо не смог забить в концовке. Несмотря ни на что, «Карабах» провел хорошую игру. После того, как в ходе матча счет стал 2:0, все хотели победы «Карабаха». Но перед этим "Байер" не проигрывал на протяжении 34 игр. Словом, «Карабах» показал достойную игру. На следующей неделе нас ждет хорошая и интересная игра. Нам снова необходимо верить в «Карабах».

Отметим, что матч в Баку завершился со счетом 2:2. Ответная игра «Байер» - «Карабах» состоится 14 марта на «Бэй Арене».

Банучичак Гусейнли

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