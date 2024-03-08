«Карабах» очень хорошо начал игру. В результате первую половину он завершил со счетом 2:0».

Об этом İdman.biz заявил бывший вратарь "Карабаха" Фархад Велиев.

44-летний футболист-ветеран прокомментировал матч между "Карабахом" и "Байером", завершившийся со счетом 2:2 в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Он рассказал, что в первом тайме чемпион Азербайджана не позволил сопернику сыграть в ту игру, которую он хотел:

"Наша команда провела быструю игру. Но во втором тайме продолжить такой темп не удалось. Замены "Байера" были решающими". В ходе игры было видно, что соперник "Карабах" заставляет нашу команду находиться на ее стороне поля. В результате высокого темпа в таких больших матчах игроки быстро устают. Также мы видели вынужденные замены Гурбана Гурбанова".

Велиев особо выделил в матче Олавио Жуниньо:

«Он запомнился и голом, и результативной передачей. Переломным моментом матча стала его неспособность реализовать эпизод, когда он остался наедине с голкипером во втором тайме. Если бы он мог там отличиться, мы могли победить. Но ничья - совсем неплохо. Второй матч будет сложнее для "Карабаха". Я думаю, что в Германии будет тактическая игра. Ни одна команда не будет рисковать. «Байер» будет оказывать большое давление, потому что они сыграют перед своими болельщиками. Но мы также видели, что наша команда добилась хороших результатов в выездных матчах. Эта надежда дает возможность вернуться из Леверкузена с хорошим результатом".

Бывший вратарь команды оценил и игру нынешнего кипера Андрея Лунева: "Россиянин хорошо выступает в большинстве игр. Он стабилен. Лунева можно выделить в "Карабахе". Думаю, он завоевал доверие своей надежностью".

Отметим, что 14 марта "Карабах" сыграет в гостях с "Байером".

Эмин Ага

İdman.biz