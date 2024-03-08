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Судьбу матча "Сабаил" - "Сумгаит" решил один гол - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
8 Марта 2024 20:52
Судьбу матча "Сабаил" - "Сумгаит" решил один гол - ВИДЕО

Сегодня стартовал XXVI тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в первый день тура состоялся один матч.

Единственный матч прошел на Баилово. «Сабаил», занимавший второе место в турнирной таблице, принимал «Сумгаит». Судьбу матча решил один точный удар.

Отметим, что тур завершится 10 марта.

Азербайджанская Премьер-лига
XXVI тур
8 марта
19:00. «Сабаил» – «Сумгаит» - 0:1

Гол: Казимир Нинга (10)

Главный судья: Турал Гурбанов
«Сабаил»: 1. Салахат Агаев, 74. Юсиф Набиев (к), 17. Рафаэль Магеррамли, 11. Руфат Абдуллазаде, 88. Вальдемар Алмейда, 4. Ади Мехремич, 77. Аюб Масика, 9. Александр Рамалингом, 27. Педро Нуно, 55. Нир Бардеа, 21 . Анас Наджа
Резервные игроки: 12. Гусейнали Гулиев, 5. Адиль Нагиев, 6. Джабир Амирли, 15. Вугар Гасанов, 8. Бахадур Газиев, 18. Сулейман Ахмедов, 19. Самир Абдуллаев, 7. Мади Квета, 44. Ядин Лугаси, 14. Сулейман Аллуш
Главный тренер: Шахин Диниев

«Сумгаит»: 1. Мехди Джаннетов, 14. Эльвин Бадалов (к), 7. Ровлан Мурадов, 17. Мурад Хачаев, 8. Сабухи Абдуллазаде, 20. Айхан Сулейманлы, 19. Рой Кехат, 11. Казимир Нинга, 4. Иса Сулиман, 71. Масаки Мурата, 60. Тресор Мосси
Резервные игроки: 32. Мурад Агамалиев, 36. Хаял Фарзуллаев, 6. Вугар Мустафаев, 21. Нихад Ахмадзаде, 58. Октавио Мантека, 12. Абу Доссо, 10. Камран Алиев, 9. Эрик Сорга, 23. Джордан Резабала.
Главный тренер: Самир Абасов
АСКО Арена

1

Карабах

25

19

3

3

65-21

60

2

Сумгаит

26

10

9

7

25-30

39

3

Сабаил

26

10

7

9

39-38

37

4

Нефтчи

25

10

6

9

28-26

36

5

Зира

25

9

9

7

18-14

36

6

Сабах

25

9

7

9

35-30

34

7

Туран Товуз

25

8

8

9

38-35

32

8

Араз-Нахчыван

25

8

7

10

26-33

31

9

Кяпаз

25

7

5

13

25-42

26

10

Габала

25

4

3

18

18-48

15

Бомбардир: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 15 голов

İdman.biz

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