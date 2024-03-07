"Надеюсь, что "Карабах" прервет беспроигрышную серию "Байера"

"Поздравляю агдамский "Карабах" с победой над португальским клубом "Брага" и выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Это историческая победа, одержанная после долгого ожидания".

Об этом заявил İdman.biz ветеран футбола Адиль Гусейнов.

В 70-х годах прошлого века бывший футболист, игравший в «Нефтчи», нахчыванском «Аразе» и других клубах, так прокомментировал успешное выступление чемпиона Азербайджана «Карабаха» в Лиге Европы:

«Эта победа еще раз доказала, что на протяжении многих лет поддержка футбола со стороны Азербайджанского государства показывает свои практические результаты на примере клуба «Карабах». Спортивные достижения и победы даются нелегко, и победитель заслуживает похвалы. Никто не сомневается, что «Карабах» заслужил эту историческую победу. Несмотря на то, что на поле они были в меньшинстве, "Карабах" доказал всем, что важно быть целеустремленным, не падать духом и бороться до конца, чтобы победить. Эта долгожданная историческая победа - результат упорного труда всех членов футбольного клуба. Разумеется, успеху команды способствовало уверенное управление игрой главного тренера Гурбана Гурбанова».

Гусейнов также прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала с «Байером»:

«Что касается «Байера», то мы знаем, что в этой команде есть сильные и талантливые игроки. Они показывают хорошую коллективную игру и на данный момент являются лидерами чемпионата Германии. Перечисленные мною показатели гостевой команды можно применить и к «Карабаху». Независимо от исхода предстоящей игры, общественность и болельщики страны гордятся "Карабахом" и надеются на продолжение их достижений. Теперь «Карабах» должен продолжать верить в себя, усердно работать и быть мотивированным, ведь их самый большой успех еще впереди. Надеюсь, что сегодня при поддержке местных болельщиков наша команда прервет беспроигрышную серию «Байера» и еще раз докажет, что побеждают только те, кто борется».

Отметим, что первый матч между «Карабахом» и «Байером» состоится сегодня, а ответный - 14 марта.

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