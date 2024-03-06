6 Марта 2024
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Голевое шоу в чемпионате Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
6 Марта 2024 16:39
Голевое шоу в чемпионате Азербайджана

В чемпионате Азербайджана по футболу зафиксирован редкий счет.

İdman.biz сообщает, что 17-й тур I лиги начался с результативной встречи.

МОИК на родном стадионе встретился с аутсайдером чемпионата «Аразом Саатлы». Хотя хозяева поля, стремящиеся вернуться в Премьер-лигу, являлись фаворитами матча, болельщики стали свидетелями результативности обеих команд. В игре, где было забито 10 голов, победу одержал МОИК - 6:4. За первые 45 минут было забито 4 гола, после перерыва - 6.

I лига
XVII тур
6 марта
МОИК – «Араз Саатлы» – 6:4
Голы: Эльмир Рагимзаде, 23, 87, Рамиль Оруджев, 37, Ниджат Аскеров, 39, Нихад Гурбанлы, 58, Джавидан Аббасзаде, 82 - Нурлан Байрамов, 44 (автогол), Сегун Омотошо, 48, Шамиль Абдуллаев, 68, Раван Авазов, 77.

İdman.biz

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