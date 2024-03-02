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Рамин Мусаев объявил кандидатов на пост главного тренера сборной - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
2 Марта 2024 10:22
Рамин Мусаев объявил кандидатов на пост главного тренера сборной - ВИДЕО

"Я бы взял в сборную местного тренера. Гурбан Гурбанов не придет, на его месте я поступил бы так же".

İdman.biz сообщает, что об этом заявил бывший президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев, который был гостем программы "İdman Bizdə".

Он назвал имена специалистов, которых хотел бы видеть у "руля" сборной Азербайджана, которая осталась без главного тренера:

"Но у нас есть тренеры и молодые кадры, которые бездействуют. У нас есть Рашад, Айхан, Самир, Тарлан. Если рассматривать иностранцев, я бы сказал Кахабер Цхададзе. Потому что должен быть человек, который хорошо знает наш чемпионат, игроков, чтобы знал, кого приглашать в сборную. А у нас главный тренер поручает это дело ассистенту и уезжает. Так я назначу ассистента главным тренером. Зачем тогда главному платить столько денег?".

Мусаев сообщил, что увеличилось и количество футболистов, являющихся кандидатами в сборную:

"Но на сегодняшний день работа главного тренера лучше, чем предыдущие 5 лет. Во времена Гурбанова футболистов не было. Но если посмотреть сегодня, правда, я не знаю, кто азербайджанский вратарь "Нефтчи", но мне понравился этот парень. Он очень воспитанный и я рад этому. У нас сейчас есть футболисты. Нам нужен хороший тренер и хороший психолог. Нужно поднять патриотический настрой и порадовать футбольных болельщиков".

İdman.biz

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