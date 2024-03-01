Рамин Мусаев нарушил молчание и "кинул камень в огород" многих: "Никто об этом не говорит" - "İdman Bizdə" - ВИДЕО - ФОТО

İdman.biz сообщает, что в эфир вышел очередной выпуск "İdman Bizdə". Гостем программы на этот раз стал бывший президент ПФЛ Рамин Мусаев.

Наш гость оценил нынешнее состояние чемпионата Азербайджана и прокомментировал победу «Карабаха» в Лиге Европы. Он оценил ожидаемые изменения в АФФА, огласил кандидатуру на вакантную должность главного тренера национальной сборной. Мусаев также коснулся ситуации с «Нефтчи», президентом которого он ранее был, и обнародовал названия клубов, которые видит в еврокубках.

Представляем видеоверсию интервью:

İdman.biz