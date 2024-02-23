Спортивный директор "Байера": "Карабах" заслуживает большого уважения"

"Карабах" - сильный соперник, и они доказали это на групповом этапе".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Симон Рольфес, спортивный директор "Байера", соперника "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы.

Экс-футболист леверкузенского клуба прокомментировал сегодняшнюю жеребьевку. Рольфес высоко оценил игру "Карабаха" в играх против "Браги":

"Это очень знакомый и непростой для нас соперник. Они смогли переломить ход игры в свою пользу во встрече с «Брагой». «Карабах» заслуживает большого уважения. На матчи с соперником нам приходится выходить с высокой концентрацией. Нам предстоит сыграть два трудных матча, чтобы пройти в следующий этап».

Отметим, что "Карабах" и "Байер" встретились в групповом этапе турнира. Представитель Германии одержал победу со счетом 5:1 в Леверкузене и 1:0 в Баку. Первый матч 1/8 финала между командами пройдет в Баку 7 марта, а ответный матч - в Баку через неделю.

İdman.biz