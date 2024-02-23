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Определился соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
23 Февраля 2024 15:19
Определился соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО

Сегодня определился соперник "Карабаха", который стал первым азербайджанским клубом, вышедшим в 1/8 финала еврокубка.

Как сообщает İdman.biz, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в которой продолжает борьбу агдамский клуб, началась в 15.00 в швейцарском Ньоне.

"КАРАБАХ" (АЗЕРБАЙДЖАН) - "БАЙЕР" (ЛЕВЕРКУЗЕН, ГЕРМАНИЯ)

Команда Гурбана Гурбанова, выбившая в плей-офф португальский клуб «Брага» (4:2, 2:3), попала в число несеянных при жеребьевке.

«Карабах» должен был встретиться с одной из команд, занявших первое место в групповом турнире Лиги Европы и поэтому освобожденных от плей-офф. В корзине сеяных было 8 команд, включая сильные и знаменитые клубы. В эту корзину входили английские клубы «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Брайтон», итальянская «Аталанта», шотландский «Рейнджерс», испанский «Вильярреал», чешская «Славия» и представитель Германии «Байер».

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 7 марта, ответные - 14 марта. "Карабах" и другие несеянные клубы первый матч проведут дома.

Сеянные

«Вест Хэм»
«Брайтон»
«Аталанта»
"Рейнджерс"
"Ливерпуль"
«Вильярреал»
"Славия"
"Байер"

Несеянные

«Карабах»
«Фрайбург»
"Милан"
"Бенфика"
Победитель пары «Спортинг» - «Янг Бойз»
Победитель пары «Марсель» - «Шахтер».
Победитель пары "Спарта" - "Галатасарай"
Победитель пары «Рома» - «Фейеноорд».

İdman.biz

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