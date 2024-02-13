Объявлены арбитры матча "Брага" - "Карабах", который пройдет в рамках первых игр стадии плей-офф Лиги Европы.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Матч, который пройдет в Португалии, отсудит датчанин Мортен Крог. Его помощниками станут Волленберг Расмуссен и Стефан Брамсен.

Четвертым судьей станет Миккель Реддер. VAR - Роб Диперинк (Нидерланды), его ассистент - Йонас Хансен (Дания).

Отметим, что матч, который пройдет 15 февраля на стадионе «Estadio Munisipal» в Браге, начнется в 00:00 по бакинскому времени.

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