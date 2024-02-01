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"Сабах" попрощался с Мурадом Мусаевым

Азербайджанский футбол
Новости
1 Февраля 2024 11:15
"Сабах" попрощался с Мурадом Мусаевым

Состоялась встреча главного тренера «Сабаха» Мурада Мусаева с руководством клуба.

По информации, предоставленной İdman.biz представителем Баку, в ходе встречи Мусаев довел до сведения руководства клуба свое желание покинуть "Сабах".

Учитывая достижения главного тренера в клубе, его просьба была встречена с пониманием и дан положительный ответ.

Отметим, что Мусаев работал главным тренером "Сабаха" с ноября 2021 года. Под руководством российского специалиста команда провела 87 игр (48 побед, 16 ничьих, 23 поражения). "Сабах" завершил сезон национального первенства 2022/23 с серебряной медалью и впервые в своей истории квалифицировался ы еврокубки.

İdman.biz

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