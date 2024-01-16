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"Брага" усилилась перед игрой с "Карабахом"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Января 2024 20:31
"Брага" усилилась перед игрой с "Карабахом"

Соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы - "Брага" подписала контракт с Жоау Васконселушем.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

С 18-летним футболистом, воспитанником клуба, достигнуто соглашение до конца июня 2028 года. Жоау в этом сезоне забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах за "Брагу Б", а в составе молодёжной команды клуба - 4 гола и 2 результативные передачи в 6 матчах. Васконселуш сыграл важную роль в выходе сборной Португалии U-19 в финал чемпионата Европы.

Отметим, что первая игра между "Карабахом" и "Брагой" состоится 15 февраля, а ответный матч пройдет в Баку через неделю.

İdman.biz

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