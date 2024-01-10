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У Ровнага Абдуллаева проблемы со здоровьем, заседание исполкома и открытие академии перенесены

Азербайджанский футбол
Новости
10 Января 2024 16:39
У Ровнага Абдуллаева проблемы со здоровьем, заседание исполкома и открытие академии перенесены

Заседание исполкома АФФА, которое должно было состояться 11 января в Гяндже, перенесено.

По информации, предоставленной İdman.biz в пресс-службе ассоциации, причиной этому стало состояние здоровья президента АФФА Ровнага Абдуллаева.

Руководитель учреждения, который должен был присутствовать на открытии футбольной академии в Гяндже, не сможет посетить город. Из-за этого и церемония открытия академии, и заседание исполкома перенесены на неопределенный срок.

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13:33

Объявлена ​​повестка дня заседания исполкома АФФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Мероприятие, которое состоится 11 января, пройдет в Гяндже. Встреча начнется в 14:30. На заседании будет определена дата проведения очередной отчетно-выборной конференции АФФА. Также пройдут обсуждения относительно назначений на должность главного тренера национальных сборных младших возрастных групп (кроме U-21).

На мероприятии будут обсуждаться и другие вопросы.

İdman.biz

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