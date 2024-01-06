"Бурирам" без Рамиля обыграл лидера

«Бурирам», за которйй выступает игрок сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, сыграл перенесенную с 6-го тура игру.

Как сообщает İdman.biz, команда азербайджанского футболиста победила лидера «Бангкок Юнайтед».

«Бурирам» победил на выезде со счетом 1:0. Единственный гол был забит на последних минутах матча. Имя Шейдаева не было включено в заявку на участие в этой встрече. Благодаря победе «Бурирам» сократил разницу очков с лидером до 4.

Отметим, что свою следующую игру команда Рамиля проведет 11 февраля против «Лампуна».

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