Лига конференций: команда Махира Эмрели встретится с испанцами

Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Конференций.

Как сообщает İdman.biz, на церемонии, прошедшей в швейцарском Ньоне, был объявлен соперник загребского "Динамо", за которое выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели.

Представитель Хорватии встретится с «Бетисом».

Лига Конференций

Плей-офф

«Штурм» (Австрия) – «Слован» (Братислава, Словакия)

«Серветт» (Швейцария) – «Лудогорец» (Болгария)

«Юнион Сен-Жилуа» (Бельгия) – «Айтрахт» (Франкфурт, Германия)

«Бетис» (Испания) – «Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Ференцварош» (Венгрия)

«Аякс» (Нидерланды) – «Буде Глимт» (Норвегия)

«Мольде» (Норвегия) – «Легия» (Польша)

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Гент» (Бельгия)

Отметим, что матчи этого этапа пройдут 7 и 14 марта.

İdman.biz