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Лига конференций: команда Махира Эмрели встретится с испанцами

Азербайджанский футбол
Новости
18 Декабря 2023 17:30
Лига конференций: команда Махира Эмрели встретится с испанцами

Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Конференций.

Как сообщает İdman.biz, на церемонии, прошедшей в швейцарском Ньоне, был объявлен соперник загребского "Динамо", за которое выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели.

Представитель Хорватии встретится с «Бетисом».

Лига Конференций

Плей-офф

«Штурм» (Австрия) – «Слован» (Братислава, Словакия)
«Серветт» (Швейцария) – «Лудогорец» (Болгария)
«Юнион Сен-Жилуа» (Бельгия) – «Айтрахт» (Франкфурт, Германия)
«Бетис» (Испания) – «Динамо» (Загреб, Хорватия)
«Олимпиакос» (Греция) – «Ференцварош» (Венгрия)
«Аякс» (Нидерланды) – «Буде Глимт» (Норвегия)
«Мольде» (Норвегия) – «Легия» (Польша)
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Гент» (Бельгия)

Отметим, что матчи этого этапа пройдут 7 и 14 марта.

İdman.biz

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