Наша паралимпийская чемпионка Ламия Велиева выходит замуж за иностранца - ЭКСКЛЮЗИВ

Двукратная азербайджанская паралимпийская чемпионка Ламия Велиева собирается выйти замуж.

По информации, полученной İdman.biz, 22-летняя параатлетка создает семью.

По нашей информации, она выйдет замуж за спортсмена из ЮАР (Южно-Африканская Республика). Наша четырехкратная чемпионка мира уже расписалась в ЗАГСе в Баку с иностранным спортсменом. Однако свадебная церемония пары еще не состоялась. Планируется, что это произойдет в ближайшее время.

Хотя паралимпийская звезда не ответила на наши звонки, прокомментировал ситуацию ее отец Ровшан Велиев. Он подтвердил информацию в разговоре с корреспондентом İdman.biz и сообщил, что его дочь готовится выйти замуж за южноафриканского спортсмена.

Отметим, что Ламия Велиева, завоевавшая одну золотую и одну серебряную медаль на летних Паралимпийских играх в Токио-2020, повторила этот успех и в Париже-2024.

Айтадж Сахяд

İdman.biz