28 Ноября 2024
RU

Наша паралимпийская чемпионка Ламия Велиева выходит замуж за иностранца - ЭКСКЛЮЗИВ

Атлетика
Новости
28 Ноября 2024 11:42
26
Наша паралимпийская чемпионка Ламия Велиева выходит замуж за иностранца - ЭКСКЛЮЗИВ

Двукратная азербайджанская паралимпийская чемпионка Ламия Велиева собирается выйти замуж.

По информации, полученной İdman.biz, 22-летняя параатлетка создает семью.

По нашей информации, она выйдет замуж за спортсмена из ЮАР (Южно-Африканская Республика). Наша четырехкратная чемпионка мира уже расписалась в ЗАГСе в Баку с иностранным спортсменом. Однако свадебная церемония пары еще не состоялась. Планируется, что это произойдет в ближайшее время.

Хотя паралимпийская звезда не ответила на наши звонки, прокомментировал ситуацию ее отец Ровшан Велиев. Он подтвердил информацию в разговоре с корреспондентом İdman.biz и сообщил, что его дочь готовится выйти замуж за южноафриканского спортсмена.

Отметим, что Ламия Велиева, завоевавшая одну золотую и одну серебряную медаль на летних Паралимпийских играх в Токио-2020, повторила этот успех и в Париже-2024.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Первый "Ironman" Азербайджана пробежал марафон во Флоренции
25 Ноября 10:09
Атлетика

Первый "Ironman" Азербайджана пробежал марафон во Флоренции

На забег вышло более 11 тысяч участников
Состоится марафон "Кубок Президента"
22 Ноября 20:04
Атлетика

Состоится марафон "Кубок Президента"

В Азербайджане впервые пройдет марафонский забег на полную дистанцию
Рамиль Гулиев встретился с Джавидом Гурбановым по поводу работы в Азербайджане, но...
12 Ноября 13:47
Атлетика

Рамиль Гулиев встретился с Джавидом Гурбановым по поводу работы в Азербайджане, но...

"В этом году мы с ним беседовали"
Рамиль Гулиев завершил карьеру
12 Ноября 09:56
Атлетика

Рамиль Гулиев завершил карьеру

Об этом İdman.biz сообщил сам чемпион мира
Состоялась церемония награждения победителей "Забега Победы" - ФОТО
3 Ноября 12:08
Атлетика

Состоялась церемония награждения победителей "Забега Победы" - ФОТО

Награды победителям вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и заместитель министра Мариана Василева
Фарид Гаибов: "Количество участников марафона увеличивается с каждым годом"
3 Ноября 11:51
Атлетика

Фарид Гаибов: "Количество участников марафона увеличивается с каждым годом"

"Неважно какое место я займу, главное принять участие и добежать до финиша"

Самое читаемое

"Черный список" Сантуша
25 Ноября 15:55
Азербайджанский футбол

"Черный список" Сантуша

В списке четыре игрока
Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?
25 Ноября 18:00
Волейбол

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?

В предстоящем чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд подбирается солидная компания известных игроков
Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ
26 Ноября 19:47
Азербайджанский футбол

Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ

Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал назначение Василия Березуцкого наставником команды
Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?
25 Ноября 18:25
Азербайджанский футбол

Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?

Слухи о возможном уходе наставника из команды заставляют напомнить, как и по каким причинам 72-летний тренер покинул свои предыдущие клубы