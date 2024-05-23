С семью спортсменами на 77-й чемпионат

В Измире (Турция) пройдет 77-й традиционный чемпионат Балкан по легкой атлетике.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях примет участие и сборная Азербайджана.

В соревнованиях, которые являются лицензионными на летние Олимпийские игры Париж-2024 и чемпионат Европы, который пройдет в Риме, выступят семь спортсменов нашей сборной. Фарида Рзаева попробует свои силы на дистанциях 100 и 200 метров, Бахтияр Аскерли - на 800 и 1500 метров.

Назим Бабаев и Кескин Аббасзаде постараются завоевать награду в прыжках в длину, Рустам Мамедов и Екатерина Сарыева - в тройном прыжке. А Исмаил Алиев выступит в толкании ядра и метании диска.

Отметим, что чемпионат пройдет 25-26 мая.

İdman.biz