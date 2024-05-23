Ультрамарафонец, прибывший в Баку за 110 дней: "Я мечтал увидеть Каспий" - ФОТО

Марокканский ультрамарафонец Карим Моста приехал в нашу страну на велосипеде.

Как сообщает İdman.biz, он катался с местными велосипедистами на велотреке в Баку.

Позже состоялась пресс-конференция с участием ультрамарафонца вместе с послом Марокко в нашей стране Мохаммадом Адилем Эмбаршем.

Посол выразил благодарность Министерству молодежи и спорта, Федерации велосипедного спорта Азербайджана:

«Мы также благодарим нашего велосипедиста, который включил Азербайджан в свой долгий путь. Моста поедет на велосипеде из Касабланки в Пекин. Это не первый раз, когда он это делает. Он известный марафонец и имеет личный сайт. Там он записывает каждый прожитый день. Если я начну говорить о пути Карима, мы останемся здесь до завтра. Путь, который он хочет покорить сейчас, составляет более 14 тысяч километров. На словах это может показаться простым. Сейчас мы говорим не только о Кариме. Это также свидетельствует о дружбе между двумя странами. Он является примером для молодежи и воплощением доброты среди людей. Приезд Карима сюда случился не просто так. Это пример признания Азербайджана велосипедной страной. Ваши велосипедисты приехали в Марокко и там тоже участвовали в мероприятиях».

Моста выразил благодарность за прекрасный прием. Он сказал, что приезд сюда посла его страны для него большая честь:

«Было очень приятно покататься на велосипеде с молодежью. Я решил покорить путь, пройденный Ибн Батуханом 9 веков назад. Во-вторых, я сделал это, чтобы поехать в другие страны и познакомиться с разными людьми. Я приехал сюда из Касабланки, 7510 километров за 110 дней. Меня хорошо принимали во всех странах, где я был. Чем длиннее мой путь, тем больше удивляются люди. С того дня, как я пересек границу с Азербайджаном я встречал только хороших людей. Все, кого я встречаю, стараются изо всех сил помочь мне. Полицейские показывают дорогу, предлагают чай. Я остался в Исмаиллы на день, чтобы отдохнуть. Исполнительная власть меня очень хорошо приняла, я также посетил велосипедный завод. Природа очень красивая. Вчера я преодолел 125 километров, и это было для меня немного сложно. В 2019 году я путешествовал по маршруту Касабланка - Мекка. Это был первый путь Батухана. Я мечтал увидеть Каспийское море, и мне это удалось. Отсюда я отправлюсь в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Китай, чтобы завершить свое путешествие».

В завершение был показан видеоролик о дорогах, по которым проехал марокканский велосипедист.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz