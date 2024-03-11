Назим Бабаев прояснил ситуацию со своим здоровьем

«Теперь я чувствую себя хорошо».

Об этом İdman.biz рассказал спортсмен сборной Азербайджана Назим Бабаев.

Чемпион Европы, у которого случился рецидив травмы на зимнем чемпионате в Белграде, заявил, что сейчас находится в хорошем состоянии:

"Мое лечение заняло много времени из-за растяжения бедра второй степени. Нам удалось залечить мою травму за 3 недели. Теперь все нормально. Теперь я могу легко двигаться».

По словам Бабаева, он уже участвовал в сборах в турецкой Анталье:

"Тренировки продлятся до 24 марта. Эти упражнения направлены на подготовку ко всем предстоящим соревнованиям».

Отметим, что из-за травмы спортсмен не смог принять участие в зимнем чемпионате мира, который проходил в шотландском Глазго 1-3 марта.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz