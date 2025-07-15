Азербайджанские судьи будут участвовать в международных программах сертификации

Азербайджанские судьи по стрельбе из лука будут участвовать в международных программах сертификации.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации стрельбы из лука Азербайджана (AKOF).

Этот вопрос был согласован на состоявшейся вчера встрече президента AKOF Анара Гулиева с главой Всемирной федерации стрельбы из лука Угуром Эрденером.

На встрече также обсуждались вопросы расширения возможностей участия азербайджанских спортсменов в международных турнирах и реализации совместных проектов по предоставлению тренерам передового опыта.

Отметим, что вчера глава Всемирной федерации стрельбы из лука Угур Эрденер в рамках своего рабочего визита в Азербайджан встретился с президентом AKOF Анаром Гулиевым. Гость также наблюдал за тренировочным процессом молодежной и юношеской сборных, проходившем на открытом воздухе.

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