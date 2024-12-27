"Globe Soccer Awards"ın bütün qalibləri

"Globe Soccer Awards"ın nominasiyaların qalibləri bəlli olub.
İdman.biz laureatları təqdim edir.
"Globe Soccer Awards"ın laureatları:
Ən yaxşı futbolçu: Vinisius Junior ("Real"/Braziliya)
Ən yaxşı gənc futbolçu: Lamin Yamal ("Barselona"/İspaniya)
Ən yaxşı baş məşqçi: Karlo Ançelotti ("Real")
Ən yaxşı hücumçu: Vinisius Junior ("Real"/Braziliya)
Ən yaxşı yarımmüdafiəçi: Cud Bellingem ("Real"/İngiltərə)
Ən yaxşı qadın futbolçu: Aytana Bonmati ("Barselona"/İspaniya)
Ən yaxşı klub: ("Real"/İspaniya)
Ən yaxşı qadın klubu: ("Barselona"/İspaniya)
Yaxın Şərqin ən yaxşı futbolçusu: Kriştiano Ronaldu ("Əl-Nəsr"/Portuqaliya)
Yaxın Şərqin ən yaxşı məşqisi: Jorje Jezuş (Portuqaliya)
Yaxın Şərqin ən yaxşı klubu: "Əl-Ayn" (BƏƏ)
İlin kəşfi: "Olimpiakos" (Yunanıstan)
Bütün dövlərin ən yaxşı prezidenti: Florentino Peres ("Real")
Ən yaxşı agent: Jorje Mendeş (Portuqaliya)
Bütün dövlərin ən yaxşı bombardiri: Kriştiano Ronaldu ("Əl-Nəsr"/Portuqaliya)
Maradona mükafatı: Cud Bellingem ("Real"/İngiltərə)
Karyera mükafatı: Alessandro Del Pyero, Rio Ferdinand, Tibo Kurtua, Neymar.
İdman.biz