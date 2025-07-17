Konfrans Liqasında 23 oyun

Bu gün UEFA Konfrans Liqasında I təsnifat mərhələsinin cavab qarşılaşmaları çərçivəsində növbəti matçlar keçiriləcək.
İdman.biz xəbər verir ki, 46 klub 23 cütdə ən güclünü müəyyənləşdirməyə çalışacaqlar.
Günə Latviyada start veriləcək.
UEFA Konfrans Liqası
17 iyul
I təsnifat mərhələsi, cavab oyunları
19:00. “Dauqavpils” (Latviya) - "Vlazniya" (Albaniya)
İlk oyun: 1:0
20:00. “Dila” (Gürcüstan) - “Rasinq” (Lüksemburq)
İlk oyun: 2:1
20:00. “Santa Koloma” (Andorra) - “Boraç” (Bosniya və Herseqovina)
İlk oyun: 4:1
20:00. “Flora” (Estoniya) - “Valyur” (İslandiya)
İlk oyun - 0:3
20:00. “Heqelman” (Litva) - “Sent Patriks” (İrlandiya)
İlk oyun: 0:1
20:00. HİK (Finlandiya) - “Runavik” (Farer adaları)
İlk oyun: 0:4
20:00. “Ordabası” (Qazaxıstan) - “Torpedo” (Gürcüstan)
İlk oyun: 3:4
20:00. “Pünik” (Ermənistan) - “Tre Fyori” (San Marino)
İlk oyun: 0:1
20:00. “Rabotniçki” (Şimali Makedoniya) - “Torpedo” (Belarus)
İlk oyun: 0:3
20:30. “Payde” (Estoniya) - “Maqpies” (Cəbəllütariq)
İlk oyun: 3:2
21:00. “Düdelanj” (Lüksemburq) - “Atletik Eskaldes” (Andorra)
İlk oyun: 0:2
21:00. "Haverfordvest" (Uels) - "Floriana" (Malta)
İlk oyun: 1:2
21:00. “Penibont” (Uels) - “Jalgiris” (Kaunas, Litva)
İlk oyun: 0:3
21:00. “Petrokub” (Moldova) - “Birkirkara” (Malta)
İlk oyun: 0:1
21:00. “Sileks” (Şimali Makedoniya) - “Deçiç” (Monteneqro)
İlk oyun: 0:2
21:30. “Koper” (Sloveniya) - “Jeljezniçar” (Bosniya və Herseqovina)
İlk oyun: 1:1
22:00. “Neman” (Belarus) - “Urartu” (Ermənistan)
İlk oyun: 2:1
20:45. “Partizani” (Albaniya) - “Nomme Kalyu” (Estoniya)
İlk oyun: 1:1
22:30. “Dinamo” (Brest, Belarus) - “Sutyeska” (Monteneqro)
İlk oyun: 2:1
22:45. "Kliftonvill" (İrlandiya) - “Sent Jozefs” (Cəbəllütariq)
İlk oyun: 2:2
22:45. “Klaksvik” (Farer adaları) - SJK (Finlandiya)
İlk oyun: 2:1
22:45. “Vikinqur” (İslandiya) - "Malişeva" (Kosovo)
İlk oyun: 1:0
23:00. “La Fiorita” (San Marino) - “Vardar” (Şimali Makedoniya)
İlk oyun: 0:3
Qeyd edək ki, bir gün öncə “Larne” (Şimali İrlandiya) “Auda”ya (Latviya) penaltilər seriyada qalib gəlib.
İdman.biz