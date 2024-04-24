Ronaldonun sonuncu olduğu, Messinin yer almadığı SİYAHI

Dünyanın ən sürətli futbolçularının siyahısı açıqlanıb.
İdman.biz xəbər verir ki, 40 nəfərlik siyahıda “İnter Mayami”nin futbolçusu Lionel Messi yer almayıb.
“Əl Nəsr”in portuqaliyalı ulduzu Kriştiano Ronaldo isə 35,2 km-lə sonuncudur.
Ən sürətli oyunçular – “10-luq”
1. Klian Mbappe, PSJ – 38 km
2. Kayl Volker, “Mançester Siti” – 37,8 km
3. Mahmud Trezege, “Trabzonspor” – 37,5 km
4. Van-Bisaka, “Mançester Yunayted” – 37,4 km
5. Miki Van De Ven, “Tottenhem” – 37,38 km
6. Çidoze Eqbone, “Luton Taun” – 36,93 km
7. Pedru Netu, “Vulverhempton” – 36,86 km
8. Dominik Sobozlai, “Liverpul” – 36,76 km
9. Dara Oşea, “Börnli” – 36,73 km
10. Antonio Rudiger, “Real” – 36,7 km
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