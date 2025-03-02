Donçiç - 3 xallıq atışların ustası

26 yaşlı basketbol ulduzu Luka Donçiç NBA-da üç xallıq atışlarla bağlı aktiv rekord seriyaya sahibdir.

İdman.biz xəbər verir ki, sloveniyalı müdafiəçi ən azı bir uğurlu üç xallıq atış yerinə yetirdiyi ardıcıl oyunların sayını 99-a çatdırıb.

Mütləq rekordçu isə “Qolden Steyt Uorriors”dan Stiven Karridir.

NBA-da basketbolçuların ən azı bir "üçlük" atdığı oyunlar seriyası:

1. Stiven Karri ("Qolden Steyt") - 268 oyun (2018-2023)

2. Stiven Karri ("Qolden Steyt") - 157 (2014-2016)

3. Damian Lillard ("Portlend", "Milouki") - 150 (2021-2024)

4. Kayl Korver ("Atlanta") - 127 (2012-2014).

5. Luka Donçiç ("Dallas", "Los-Anceles Leykers") - 99+ (2023-cü ildən davam edir)

6. Cordan Klarkson ("Yuta") - 99 (2020-2021).

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