Donçiç - 3 xallıq atışların ustası

26 yaşlı basketbol ulduzu Luka Donçiç NBA-da üç xallıq atışlarla bağlı aktiv rekord seriyaya sahibdir.
İdman.biz xəbər verir ki, sloveniyalı müdafiəçi ən azı bir uğurlu üç xallıq atış yerinə yetirdiyi ardıcıl oyunların sayını 99-a çatdırıb.
Mütləq rekordçu isə “Qolden Steyt Uorriors”dan Stiven Karridir.
NBA-da basketbolçuların ən azı bir "üçlük" atdığı oyunlar seriyası:
1. Stiven Karri ("Qolden Steyt") - 268 oyun (2018-2023)
2. Stiven Karri ("Qolden Steyt") - 157 (2014-2016)
3. Damian Lillard ("Portlend", "Milouki") - 150 (2021-2024)
4. Kayl Korver ("Atlanta") - 127 (2012-2014).
5. Luka Donçiç ("Dallas", "Los-Anceles Leykers") - 99+ (2023-cü ildən davam edir)
6. Cordan Klarkson ("Yuta") - 99 (2020-2021).
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