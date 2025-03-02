2 Mart 2025
AZ

Donçiç - 3 xallıq atışların ustası

Basketbol
Xəbərlər
2 Mart 2025 18:09
27
Donçiç - 3 xallıq atışların ustası

26 yaşlı basketbol ulduzu Luka Donçiç NBA-da üç xallıq atışlarla bağlı aktiv rekord seriyaya sahibdir.

İdman.biz xəbər verir ki, sloveniyalı müdafiəçi ən azı bir uğurlu üç xallıq atış yerinə yetirdiyi ardıcıl oyunların sayını 99-a çatdırıb.

Mütləq rekordçu isə “Qolden Steyt Uorriors”dan Stiven Karridir.

NBA-da basketbolçuların ən azı bir "üçlük" atdığı oyunlar seriyası:

1. Stiven Karri ("Qolden Steyt") - 268 oyun (2018-2023)
2. Stiven Karri ("Qolden Steyt") - 157 (2014-2016)
3. Damian Lillard ("Portlend", "Milouki") - 150 (2021-2024)
4. Kayl Korver ("Atlanta") - 127 (2012-2014).
5. Luka Donçiç ("Dallas", "Los-Anceles Leykers") - 99+ (2023-cü ildən davam edir)
6. Cordan Klarkson ("Yuta") - 99 (2020-2021).

İdman.biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Sadıq Sadıqov: "Komandanın nəticəsindən görünür ki, düzgün addım atmışıq"
15:43
Basketbol

Sadıq Sadıqov: "Komandanın nəticəsindən görünür ki, düzgün addım atmışıq"

"Neftçi" İdman Klubunun rəhbəri komandanın qarşısına qoyulan hədəfdən də danışıb
"Lənkəran"nın baş məşqçisi: "Qələbə üçün əla şansımız var idi"
1 Mart 19:38
Basketbol

"Lənkəran"nın baş məşqçisi: "Qələbə üçün əla şansımız var idi"

"Oyunun sonlarında bir neçə 100 faizlik epizoddan yararlana bilmədik"
Bedri Meriç: "Yaxşı xarakter göstərib, matçda qələbə qazandıq"
1 Mart 18:17
Basketbol

Bedri Meriç: "Yaxşı xarakter göstərib, matçda qələbə qazandıq"

"Yeni transferimiz də sabahdan komandada olacaq"
Azərbaycan çempionatında IV dövrənin ilk 2 turunun CƏDVƏLİ
1 Mart 17:14
Basketbol

Azərbaycan çempionatında IV dövrənin ilk 2 turunun CƏDVƏLİ

Azərbaycan Basketbol Liqasında növbəti iki turun cədvəli açıqlanıb
“Şəki” autsayderə qalib gəlib - FOTO
1 Mart 16:06
Basketbol

“Şəki” autsayderə qalib gəlib - FOTO

Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura yekun vurulub
Jared Bynum: “Azərbaycanda özümü təsdiqləməyə çalışıram”
1 Mart 14:52
Basketbol

Jared Bynum: “Azərbaycanda özümü təsdiqləməyə çalışıram”

O, Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda NTD üzərində qələbə qazandıqları matçı şərh edib

Ən çox oxunanlar

Tofiq Musayev: “Gənclərlə ayaqlaşa bilməyəndə anlayırsan ki, yaş öz sözünü deyir” - MÜSAHİBƏ
28 Fevral 15:06
MMA

Tofiq Musayev: “Gənclərlə ayaqlaşa bilməyəndə anlayırsan ki, yaş öz sözünü deyir” - MÜSAHİBƏ

MMA döyüşçüsü karyerasını dəyərləndirib
“Araz-Naxçıvan” və “Neftçi” yarımfinalda - VİDEO
28 Fevral 21:26
Futbol

“Araz-Naxçıvan” və “Neftçi” yarımfinalda - VİDEO

Bu gün Azərbaycan kubokunda 1/4 final mərhələsinə yekun vurulub

"Böyük Dəbilqə": Turan Bayramov gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB
28 Fevral 16:53
Cüdo

"Böyük Dəbilqə": Turan Bayramov gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

Bu gün Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turniri start götürür.

Turan Bayramov: “Səhvlərimin üzərində çalışacağam ki, gümüşü qızıla çevirim” - MÜSAHİBƏ
1 Mart 17:21
Cüdo

Turan Bayramov: “Səhvlərimin üzərində çalışacağam ki, gümüşü qızıla çevirim” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə"də çıxışını dəyərləndirib