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Сборная Азербайджана стала чемпионом мира по вольной борьбе - ФОТО

Борьба
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30 Ноября 2023 18:54
Сборная Азербайджана стала чемпионом мира по вольной борьбе - ФОТО

Сборная Азербайджана заняла первое место по вольной борьбе.

Как сообщает İdman.biz, такого успеха наша команда добилась на проходящем в Баку 36-м чемпионате мира среди военнослужащих.

Наши борцы, завоевавшие 5 золотых и 1 серебряную медали, превзошли всех своих соперников.

Отметим, что золото на чемпионате мира завоевали Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг), Орхан Аббасов (79 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг), а Джейхун Аллахвердиев (61 кг) завоевал серебро.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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