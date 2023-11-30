Сборная Азербайджана стала чемпионом мира по вольной борьбе - ФОТО

Сборная Азербайджана заняла первое место по вольной борьбе.

Как сообщает İdman.biz, такого успеха наша команда добилась на проходящем в Баку 36-м чемпионате мира среди военнослужащих.

Наши борцы, завоевавшие 5 золотых и 1 серебряную медали, превзошли всех своих соперников.

Отметим, что золото на чемпионате мира завоевали Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг), Орхан Аббасов (79 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг), а Джейхун Аллахвердиев (61 кг) завоевал серебро.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz