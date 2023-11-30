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Азербайджанские борцы завоевали девять медалей на чемпионате мира - ФОТО

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30 Ноября 2023 18:20
Азербайджанские борцы завоевали девять медалей на чемпионате мира - ФОТО

Сборная Азербайджана завершила второй день 36-го чемпионата мира среди военнослужащих в Баку с тремя медалями.

Как сообщает İdman.biz, Орхан Аббасов завоевал для нашей команды третью медаль.

Наш спортсмен, выступающий в весовой категории 79 кг, завоевал титул чемпиона, победив в финале казахстанца Рустама Мирзагалиева.

Во второй день соревнований Рузана Мамедова (49 кг) и Джейхун Аллахвердиев (61 кг) завоевали серебряные медали.

Таким образом, количество наших наград достигло 9.

Отметим, что в первый день чемпионата мира члены сборной Азербайджана Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг) завоевали золотые медали. В женских соревнованиях Эльнура Мамедова (52 кг) заняла второе место, а Наргиз Самадова (50 кг) - третье. Чемпионат мира продлится до 3 декабря.

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18:15

Азербайджанский борец Рузанна Мамедова завоевала золотую медаль во второй день проходящего в Баку 36-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих.

Как сообщает İdman.biz, член национальной сборной, выступающая в весовой категории до 49 кг, в финале встретилась с иранским борцом.

Победив, Мамедова завершила чемпионат мира с золотой медалью.

Отметим, что в первый день проходящего в Баку 36-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих члены сборной Азербайджана Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Ибрагим Юсубов ( 92 кг) завоевали золотые медали. В женских соревнованиях Эльнура Мамедова (52 кг) заняла второе место, а Наргиз Самедова (50 кг) - третье.

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17:25

Азербайджанский борец вольного стиля Джейхун Аллахвердиев завоевал серебряную медаль во второй день проходящего в Баку 36-го чемпионата мира среди военнослужащих.

İdman.biz сообщает, что наш борец, выступавший в весовой категории до 61 кг, в финальном поединке встретился с Ахметом Думаном из Турции.

Поскольку соперник победил, наш спортсмен занял второе место.

Отметим, что в первый день 36-го чемпионата мира по военной борьбе члены сборной Азербайджана Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг) завоевали золотые медали. В женских соревнованиях Эльнура Мамедова (52 кг) заняла второе место, а Наргиз Самедова (50 кг) - третье.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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