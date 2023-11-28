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Дирк Шведе: "На чемпионате мира в Баку будет дух дружбы и соперничества"

Борьба
Новости
28 Ноября 2023 17:55
Дирк Шведе: "На чемпионате мира в Баку будет дух дружбы и соперничества"

«Мы уверены, что и в будущем наши дружеские отношения будут укрепляться».

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции, посвященной стартующему в Баку чемпионату мира по борьбе, заявил вице-президент Международного Совета Военного спорта по Европе Дирк Шведе.

Он отметил, что стал свидетелем того, насколько все развито в Азербайджане: "Я высоко ценю усилия организаторов. Это важный фактор для нас. Участники покажут борьбу высокого уровня. Я уверен, что здесь будет царить как дружба так и соперничество".
По словам Шведе, в случае победы российских борцов на ЧМ среди военнослужащих в Баку, будет звучать гимн этой страны, несмотря на запрет участия россиян в международных спортивных соревнованиях.

Член Оргкомитета соревнований полковник Эльшан Мирзоев пожелал участникам успехов. Он отметил, что ЧМ с организационной точки зрения пройдет на высоком уровне и выразил уверенность в том, что азербайджанские борцы выступят успешно.
Отметим, что мундиаль, который пройдет под девизом "Дружба в спорте", пройдет с 29 ноября по 3 декабря.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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