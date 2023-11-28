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На чемпионате мира в Баку будут бороться 222 борца из 18 стран - ФОТО

Борьба
Новости
28 Ноября 2023 17:39
На чемпионате мира в Баку будут бороться 222 борца из 18 стран - ФОТО

Состоялась пресс-конференция, посвященная чемпионату мира по борьбе, который пройдет в спортивном центре "Серхедчи".

İdman.biz сообщает, было отмечено, что проведение мероприятия совпало со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.

Было подчекнуто, что в результате успешной спортивной политики, проводимой Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, господином Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, Азербайджан признан спортивной страной в мире.

В 36-м чемпионате мира по борьбе примут участие официальные гости, в том числе руководство одной из крупнейших спортивных организаций мира - Международного совета военного спорта, высокопоставленные военные и известные лица международного спортивного мира.

На чемпионате мира по вольной и греко-римской борьбе будут бороться 176 мужчин и 46 женщин из 18 стран - Азербайджана, Турции, России, США, Казахстана, Бразилии, Албании, Италии, Швейцарии, Ирана, Беларуси, Румынии, Монголии, Нигерии, Алжира, Туниса, Иордании и Танзании. Матчи будут проводить 12 судей международного класса.

В завершение было сказано, что все технические вопросы, связанные с проведением соревнований, рассмотрены и подготовка продолжается быстрыми темпами. Спортсменам, которые будут выступать на чемпионате, пожелали успехов.

İdman.biz

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