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Секреты Хасрата Джафарова: "Достигнутые успехи меня не расслабляют" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Борьба
Интервью
28 Ноября 2023 17:17
Секреты Хасрата Джафарова: "Достигнутые успехи меня не расслабляют" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Интервью азербайджанского борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова сайту İdman.biz.

- Вы всегда вбегаете на ковер. В чем секрет этого выхода?

- В 2021 году, когда я боролся с армянским борцом на чемпионате мира, я впервые вышел на встречу подобным образом. С тех пор и по сей день я не меняю стиль.

- Многие известные спортсмены во всем мире выходят на ковер или на поле по-разному. Некоторые выставляют вначале левую ногу, некоторые - правую. У вас есть такое убеждение?

- Я встаю на ковер правой ногой. Естественно, это убеждение. У меня есть вера в то, что подобное приносит успех, и я это делаю.

- А с представителем какого континента вам сложнее всего бороться ?

- По традиции сильные российские и грузинские спортсмены. Но есть весовые категории, в которых доминируют спортсмены других континентов. Поэтому я бы не стал проводить деления по континентальному признаку. Сильные борцы есть во многих странах.

- Мы задали этот вопрос неспроста. В финале последнего чемпионата мира, где вы завоевали серебряную медаль, казалось, что кубинец Луис Орта был в лучшей физической форме...

- Кубинец был физически силен, а я сделал ряд ошибок. Я поднял его с партера, но не смог бросить. Естественно, из этих недочетов я тоже должен делать выводы и смотреть вперед.

- В некоторых схватках казалось, что вы устали. Не будет ли сложно решить эту проблему до Олимпиады в Париже?

- В последнее время чемпионаты мира проходят в тяжелейшей борьбе. Потому что спортсменов много, царит напряженная атмосфера. И, как правило, все набирают хорошую форму. В белградском финале я устал, а опыт соперника сказал свое слово. Я постараюсь преодолеть эту усталость до Парижа.

- Откуда вы берете уверенность, помогающую изменять ход неудачно складывающихся схваток, когда уступаете в счете?

- Я бы связал это со своим характером. Потому что, когда ты проигрываешь, тяжело сконцентрировать на том, как выйти вперед и выиграть. И тогда вам просто нужно проявить характер, утомив противника.

- Если выбирать между титулом чемпиона Европы и серебром чемпионате мира, то что для вас более ценно?

- Я бы не стал выбирать. Оба достижения дороги мне. Правда, на мундиале я обеспечил себе олимпийскую лицензию, выйдя в финал. Но чемпионат Европы - это другое. Второе место на ЧМ не заменит победу на чемпионате Европы.

- Что приходит на ум, когда речь заходит о самой запоминающейся схватке в карьере?

- Во встрече на чемпионате Европы я отставал по очкам. Но за последние минуты вышел вперед и одержал победу. Это был очень запоминающийся момент для меня.

- В Париже-2024 откроется новая страница в карьере, ведь вы дебютируете на Олимпиаде. Психологически к ней готовитесь?

- После завоевания лицензии наша подготовка продолжается. Я не люблю говорить перед соревнованиями. Но постараюсь сделать все возможное, чтобы одержать победу.

- Байрам Байрамов, Вагиф Фейзуллаев и Гасан Алиев? Как бы вы интерпретировали эти имена?

- Я родился в селе Гарадаглы Геранбойского района. Там я начал заниматься борьбой под руководством Байрам Байрамова. С седьмого класса Вагиф Фейзуллаев был моим личным тренером, и наша подготовка с ним продолжалась. После привлечения в сборную мы уже работали с Гасаном Алиевым. В целом эти три человека мне очень дороги. Каждый из них очень постарался для меня.

- Какие три слова вы можете сказать о своем завтрашнем дне, несмотря на то,что вам всего 21?

- Хотя я добился больших успехов, меня это не расслабляет. Потому что мои цели слишком велики. Я хочу стать олимпийским чемпионом. Хорошие результаты не могут отвлечь меня от борьбы. Будем готовиться еще лучше, независимо от результата.

- Что должны делать наши подростки и молодые борцы, чтобы так же быстро перейти на взрослый уровень, как и вы?

- В первую очередь, они должны обращать внимание на режим питания и сна. Затем они должны усердно работать над собой, много тренироваться, чтобы занимать высокие места в дальнейшем.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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