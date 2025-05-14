Сборная Азербайджана примет участие в турнире "Кубок Неджада Хашеми"

Завтра в иранском городе Бехшехр стартует турнир по вольной борьбе «Кубок Неджада Хашеми».

İdman.biz сообщает, что в двухдневных соревнованиях примут участие борцы в возрасте до 20 лет.

Сборная Азербайджана примет участие в турнире под руководством старшего тренера Арифа Абдуллаева и тренеров Ровшана Гаджиева и Назима Алиджанова. Нашу страну на соревнованиях представят 20 борцов:

Васиф Багиров, Садраддин Гасанов, Гусейн Гусейнов (все 57 кг), Замин Мамедов (61 кг), Гаджи Керимов, Эльджан Исмаилзаде, Субхан Сафарли (все 65 кг), Исмаил Рагимли, Адем Багиров, Нурлан Агазаде, Садиг Гусейнов (все 70 кг), Омар Гюльмамедов (74 кг), Мурадхан Омаров (78 кг), Магомед Аббасзаде, Тебриз Байрамов, Васиф Худиев (все 86 кг), Анар Джафарли, Шамистан Ахундов (оба 92 кг), Юсиф Дурсунов и Мухаммад Гантемиров (оба 125 кг).

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