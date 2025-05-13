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Главный тренер сборной России уличен в применении допинга

Борьба
Новости
13 Мая 2025 21:18
13
Главный тренер сборной России уличен в применении допинга

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов временно отстранён от своей должности из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Как передаёт İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Решение вступило в силу с 5 мая 2025 года.

При этом допинг был обнаружен в анализах Гацалова, взятых у него в 2015 году.

42-летний Гацалов возглавил национальную команду в 2023 году. Ранее он добился выдающихся успехов как спортсмен: стал олимпийским чемпионом Афин-2004, пятикратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. В 2020 году он сменил спортивное гражданство, получив армянский паспорт.

Ожидается, что дальнейшая судьба тренера станет известна после завершения разбирательства.

İdman.biz

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