Тренер сборной Азербайджана: "Сделаем все возможное, чтобы снова стать чемпионами Европы" - ИНТЕРВЬЮ

Старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе U-15 Намик Гулиев дал интервью пресс-службе федерации.

Как сообщает İdman.biz, он оценил недавние успехи, достигнутые в этой возрастной категории, и высказал свои ожидания от первенства Европы.

- Как вы оцениваете первенство страны среди юношей U-15, которое прошло в марте во Дворце спорта Гянджи? Были ли для вас какие-то неожиданные имена?

- Все получилось так, как мы и ожидали. Разница была в том, что некоторые из ребят, которых мы считали чемпионами, заняли 2-3 места. Были и фавориты, которые не смогли выиграть титул из-за травм. Перед национальным первенством мы отобрали команду из 10 человек для Гимназиады, которая проходила в Сербии. Только один из них не проявил себя в Гяндже. Этот борец был чемпионом страны и участником чемпионата Европы в прошлом году. На этот раз ему также пришлось досрочно сняться с соревнований из-за травмы. Из команды, отобранной для Гимназиады, пятеро завоевали золотые, двое - серебряные и двое - бронзовые медали.

- Кстати, все наши борцы вольного стиля, участвовавшие в Гимназиаде, заняли пьедестал почета. Возглавляемая вами команда завоевала две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. Довольны ли вы результатом?

- Я считаю нашу работу удовлетворительной. В Сербии были представлены такие страны, как США, Казахстан, Иран, Армения и Украина. Всего в соревнованиях приняли участие борцы из более чем 20 стран. Пятеро наших борцов вышли в финал. Мы могли бы выиграть больше золотых медалей. Наши ребята упустили победу на последних секундах двух финальных поединков.

- Главным испытанием для вас станет чемпионат Европы, который пройдет в Италии 25-28 июня. Как идет подготовка к континентальному первенству?

- С 24 мая по 4 июня на базе Олимпийского спортивного комплекса Хачмаза пройдут учебно-тренировочные сборы по общей физической подготовке. После 3-4 дней отдыха мы отправимся обратно в Хачмаз. С 8 по 22 июня основное внимание будет уделено тактико-технической подготовке. Вернемся из Хачмаза и сразу отправимся на чемпионат Европы. Учитывая погодные условия в июне, нам вполне уместно провести сборы в Хачмазе.

- В прошлом году вы стали чемпионом Европы в командном зачете, набрав 140 очков. Удастся ли защитить титул?

- Сделаем все возможное, чтобы снова стать чемпионами. Правда, результаты России в общекомандном зачете не учитываются. Но если брать отдельных спортсменов, то нашими основными конкурентами по-прежнему остаются наши северные соседи. Конечно, мы также считаем грузинскую команду серьезным конкурентом. Я думаю, мы можем завоевать как минимум 6-7 медалей. У 3-4 наших борцов есть потенциал выйти в финал. Я думаю, мы также выиграем золотую медаль.

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