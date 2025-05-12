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Рафик Гусейнов: "Сделаю все возможное, чтобы донести голоса спортсменов"

Борьба
Новости
12 Мая 2025 18:20
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Рафик Гусейнов: "Сделаю все возможное, чтобы донести голоса спортсменов"

«Сегодня для меня особенный день».

Как сообщает İdman.biz, об этом олимпийский призер по греко-римской борьбе, чемпион мира и Европы Рафик Гусейнов написал на своей странице в социальной сети.

Он прокомментировал свое избрание членом Комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета:

«Я официально избран членом Комиссии спортсменов. Постараюсь выполнить эту ответственную и в то же время почетную обязанность. Сделаю все возможное, чтобы донести голоса спортсменов, защитить их права и внести вклад в создание более здоровой спортивной среды. Хотел бы поблагодарить всех, кто оказал мне доверие».

Отметим, что на период 2025-2028 годов председателем комиссии будет Рустам Оруджев (дзюдо), заместителем председателя - Фарида Азизова (тхэквондо), членами комиссии - Лейла Алиева (дзюдо), Ирада Ашумова (стрельба), Гаджи Алиев (борьба), Назим Бабаев (легкая атлетика), Рафик Гусейнов (борьба), Фатима Алкарамова (плавание) и Расул Чунаев (борьба).

İdman.biz

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