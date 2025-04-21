Эльдениз Азизли рассказал, откуда у спортсменов крутые номера — ВИДЕО

Четырехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Эльдениз Азизли стал гостем телепередачи на одном из отечественных телеканалов, где рассказал, как спортсменам достаются автомобильные номера с красивыми сочетаниями цифр.

Как передает İdman.biz, в эфире ток-шоу Азизли также поделился информацией о своей машине и отметил, что сам не покупал номер — его ему подарили.

Ведущий программы Эльджан Расулов заметил, что в последнее время у азербайджанских спортсменов всё чаще можно увидеть дорогие автомобили с крутыми номерами. В ответ на это Азизли пояснил:

«Спортсмены обычно не покупают номера. Их дарят — в знак уважения или в качестве поощрения», — сказал чемпион.

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