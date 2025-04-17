17 Апреля 2025
RU

Мария Стадник: "Завоёванную бронзовую медаль на чемпионате Европы можно считать успехом"

Борьба
Новости
17 Апреля 2025 17:43
13
Мария Стадник: "Завоёванную бронзовую медаль на чемпионате Европы можно считать успехом"

«В нынешней ситуации бронзовую медаль можно считать успехом».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявила координатор женской сборной Азербайджана по борьбе Мария Стадник.

Олимпийская чемпионка прокомментировала выступление женской сборной на чемпионате Европы в Братиславе, столице Словакии:

«Поскольку мы всегда завоевывали золотые медали на континентальных турнирах, наши цели были высокими. Однако большую часть нынешней сборной составляют молодые девушки. Отрадно, что команда не закончила турнир без награды. В нынешней ситуации бронзовую медаль можно считать успехом. Жаля Алиева, проигравшая в полуфинале из-за травмы, должна была выйти в финал. Если бы она вышла в решающую стадию, уверена, что она завоевала бы золотую медаль. Потому что у Жали есть потенциал для этого. Остальные борцы молодые и неопытные. Я верю, что со временем они тоже проявят себя».

36-летняя спортсменка сообщил, что в женском чемпионате Азербайджана, который стартует через два дня, примут участие около 70 борцов:

«Отрадно, что в Азербайджане растет число женщин, желающих заниматься борьбой. Не будем забывать, что если есть конкуренция во внутреннем чемпионате, то можно добиться успеха и на международных соревнованиях. Мы будем рады не только успехам Марии Стадник, но и результатам других женщин-борцов в будущем. Они тоже должны верить в себя, как верю в них я».

Отметим, что женская сборная завершила чемпионат Европы с одной бронзовой медалью.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Призеры первенства Азербайджана - СПИСОК - ФОТО
17:24
Борьба

Призеры первенства Азербайджана - СПИСОК - ФОТО

В третий день соревнований, проходящих в Олимпийском спортивном комплексе Астары, на ковер вышли борцы греко-римского стиля
Определились чемпионы Азербайджана среди борцов до 17 лет
16 Апреля 23:04
Борьба

Определились чемпионы Азербайджана среди борцов до 17 лет

В Астаре завершились соревнования по вольной борьбе во второй день юношеского первенства
Болгария избавляется от легионеров: под удар попал соперник Хасрата Джафарова
16 Апреля 21:14
Борьба

Болгария избавляется от легионеров: под удар попал соперник Хасрата Джафарова

Болгарская федерация борьбы в том числе отказалась от олимпийских чемпионов
Микаил Джаббаров встретился с призерами чемпионата Европы по борьбе – ФОТО
16 Апреля 20:16
Борьба

Микаил Джаббаров встретился с призерами чемпионата Европы по борьбе – ФОТО

Глава Федерации поздравил спортсменов с успешным выступлением в Словакии и пожелал дальнейших побед
Азербайджанские спортсмены стали призерами чемпионата Европы - ФОТО
16 Апреля 01:35
Борьба

Азербайджанские спортсмены стали призерами чемпионата Европы - ФОТО

В активе команды — одна серебряная и две бронзовые медали
Определились победители первенства Азербайджана - ФОТО
16 Апреля 01:15
Борьба

Определились победители первенства Азербайджана - ФОТО

Гянджинские борцы доминировали в первый день соревнований

Самое читаемое

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!
16 Апреля 16:22
Мировой футбол

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!

Ждать ли новичков в Лиге чемпионов?
"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ
16 Апреля 11:03
Мировой футбол

"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ

Разгром от "Арсенала" не приговор?
Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО
16 Апреля 12:01
Гимнастика

Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО

С 18 апреля все внимание будет приковано к Национальной арене гимнастики, где грации из 39-ти стран покажут свое мастерство
Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ
16 Апреля 16:52
Дзюдо

Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ

Главная цель - развитие дзюдо в стране