Мария Стадник: "Завоёванную бронзовую медаль на чемпионате Европы можно считать успехом"

«В нынешней ситуации бронзовую медаль можно считать успехом».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявила координатор женской сборной Азербайджана по борьбе Мария Стадник.

Олимпийская чемпионка прокомментировала выступление женской сборной на чемпионате Европы в Братиславе, столице Словакии:

«Поскольку мы всегда завоевывали золотые медали на континентальных турнирах, наши цели были высокими. Однако большую часть нынешней сборной составляют молодые девушки. Отрадно, что команда не закончила турнир без награды. В нынешней ситуации бронзовую медаль можно считать успехом. Жаля Алиева, проигравшая в полуфинале из-за травмы, должна была выйти в финал. Если бы она вышла в решающую стадию, уверена, что она завоевала бы золотую медаль. Потому что у Жали есть потенциал для этого. Остальные борцы молодые и неопытные. Я верю, что со временем они тоже проявят себя».

36-летняя спортсменка сообщил, что в женском чемпионате Азербайджана, который стартует через два дня, примут участие около 70 борцов:

«Отрадно, что в Азербайджане растет число женщин, желающих заниматься борьбой. Не будем забывать, что если есть конкуренция во внутреннем чемпионате, то можно добиться успеха и на международных соревнованиях. Мы будем рады не только успехам Марии Стадник, но и результатам других женщин-борцов в будущем. Они тоже должны верить в себя, как верю в них я».

Отметим, что женская сборная завершила чемпионат Европы с одной бронзовой медалью.

İdman.biz