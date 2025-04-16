Определились чемпионы Азербайджана среди борцов до 17 лет

Во Дворце олимпийского комплекса Астары завершился второй день первенства Азербайджана по вольной борьбе среди юношей до 17 лет.
Как передает İdman.biz, по итогам состязаний были определены победители в пяти весовых категориях. Золотые медали завоевали:
48 кг – Реван Гасанзаде (Абшерон)
55 кг – Руслан Ализаде (Лянкяран)
65 кг – Тунар Насибов (Гянджа, Təhsil-1)
80 кг – Али Гаджиев (АИJA)
110 кг – Хаким Тагиев («Нефтчи», ROİL)
Соревнования продолжаются. Впереди — борьба за медали в оставшихся весовых категориях.
İdman.biz