Болгария избавляется от легионеров: под удар попал соперник Хасрата Джафарова

Болгарская федерация борьбы исключила из национальной команды ведущих натурализованных борцов — Магомеда Рамазанова, Семена Новикова и Абу-Муслима Амаева.

Как передает İdman.biz, местные власти заявили о курсе на «омоложение состава» и отказ от услуг спортсменов, получивших гражданство.

Одним из попавших под удар стал Абу-Муслим Амаев, который на недавнем чемпионате Европы в Братиславе дошел до финала, где уступил азербайджанскому борцу Хасрату Джафарову (67 кг).

Также под запретом оказался русский язык — с марта спортсменам запрещено использовать его на тренировках и соревнованиях. Поводом для скандала стали интервью Рамазанова на русском после победы на ЧЕ — его не встретил ни один представитель федерации.

Заметим, что Рамазанов и Новиков в 2024 году стали олимпийскими чемпионами в составе сборной Болгарии. Теперь их место займут местные борцы.

İdman.biz