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Микаил Джаббаров встретился с призерами чемпионата Европы по борьбе – ФОТО

Борьба
Новости
16 Апреля 2025 20:16
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Микаил Джаббаров встретился с призерами чемпионата Европы по борьбе – ФОТО

Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров провёл встречу с борцами и их тренерами, добившимися успеха на чемпионате Европы, который прошел в Словакии.

Как передает İdman.biz, о состоявшейся встрече Джаббаров сообщил в своём аккаунте в социальных сетях, опубликовав соответствующий пост.

Во время встречи обсуждались достижения азербайджанской сборной, проделанная работа в направлении развития борьбы и перспективы дальнейшего роста. Микаил Джаббаров поздравил спортсменов и тренеров с достойным результатом и пожелал им сохранить высокую планку и в будущих стартах.

Напомним, что на чемпионате Европы азербайджанские борцы завоевали 13 медалей: 4 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых.

İdman.biz

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