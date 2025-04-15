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Чемпион Европы рассказал, кому посвящает золотую медаль

Борьба
Новости
15 Апреля 2025 01:50
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Чемпион Европы рассказал, кому посвящает золотую медаль

Отечественный борец греко-римского стиля Нихат Мамедли (60 кг) посвятил свою победу на чемпионате Европы азербайджанскому народу.

Как сообщает İdman.biz, об этом Мамедли заявил в беседе с журналистами по возвращении на родину.

Он признался, что заранее настроился на завоевание золота и знал, что путь к финалу будет непростым:

«Слава Богу, я достиг своей цели. До турнира я целенаправленно готовился именно к золотой медали», — отметил он.

Нихат также прокомментировал финальную схватку:

«Мой соперник был очень опытным борцом, но, несмотря на это, я смог выступить достойно и одержать победу».

В заключение Мамедли поделился своей следующей амбицией:

«Надеюсь, мне удастся стать и чемпионом мира».

Сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы с блестящими результатами: три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. В командном зачёте национальная сборная заняла первое место, набрав 151 очко.

İdman.biz

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