Хасрат Джафаров: "Теперь намерен завоевать полный комплект медалей ЧМ"

Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) намерен собрать полный комплект медалей чемпионата мира.

Как передает İdman.biz, об этом заявил журналистам трехкратный чемпион Европы Хасрат Джафаров, вернувшись на родину.

«Я очень рад, что мои труды не прошли даром. Став чемпионом Европы в третий раз подряд, я испытал огромное счастье», — признался борец.

Он подчеркнул, что за этим успехом стоит большая и кропотливая работа:

«Я постоянно тренировался, не давал себе поблажек. Со стороны может показаться, что быть трижды чемпионом легко, но на самом деле за этим стоит тяжелый труд, который не всегда видно».

Теперь спортсмен ставит перед собой новую цель — победу на мировом первенстве:

«У меня уже есть серебро и бронза чемпионатов мира. Очень хочу собрать полный комплект медалей, в том числе стать чемпионом мира», — добавил он.

Сборная Азербайджана завершила континентальный турнир на первом месте в командном зачёте, набрав 151 очко и завоевав шесть медалей: три золотые, одну серебряную и две бронзовые.

İdman.biz