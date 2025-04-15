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Главный тренер сборной: "На чемпионате Европы мы в очередной раз доказали свою силу"

Борьба
Новости
15 Апреля 2025 01:24
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Главный тренер сборной: "На чемпионате Европы мы в очередной раз доказали свою силу"

Главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александр Тараканов прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы в Братиславе, сообщает İdman.biz.

«Я очень рад результату», — отметил специалист.

По его словам, команда показала высокий уровень, особенно молодые спортсмены: «У нас есть молодые борцы, которые провели блестящие поединки. Впереди у нас тренировочные сборы и участие в чемпионате мира. Но главная цель — подготовка к Олимпийским играм. Борьба — это национальный вид спорта в Азербайджане. Мы хотим оправдать оказанное нам доверие. На нас лежит большая ответственность. Благодарю за поддержку».

Напомним, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала на турнире три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

İdman.biz

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