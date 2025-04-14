14 Апреля 2025
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Чемпионы Европы по борьбе вернулись в Баку

Борьба
Новости
14 Апреля 2025 22:50
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Чемпионы Европы по борьбе вернулись в Баку

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, ставшая победителем чемпионата Европы в столице Словакии Братиславе, вернулась на Родину.

Как передает İdman.biz со ссылкой на report.az, борцов встретили представители Федерации борьбы Азербайджана, спортивной общественности и родственники.

Отметим, что сборная завершила турнир с 3 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями, заняв первое место в командном зачете с 151 очком. Чемпионами стали Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), серебро завоевал Эльдениз Азизли (55 кг), а бронзу — Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

İdman.biz

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