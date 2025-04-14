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"Золотые парни" Братиславы

Борьба
Новости
14 Апреля 2025 13:52
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"Золотые парни" Братиславы

Сборная Азербайджана по борьбе ярко выступила в Братиславе, завоевав в общей сложности 13 наград на чемпионате Европы. В последний день «классики» оформили золотой хет-трик, а Нихат Мамедли (55 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) в спортивном смысле покорили столицу Словакии. А в командном зачете наши спортсмены греко-римского стиля и «вольники» заняли первое место.

Как передает İdman.biz, прошедшая неделя получилась урожайной для азербайджанских пехлеванов, выигравших на братиславском ковре четыре золотые, две серебряные и семь бронзовых наград. Основную лепту в добычу драгметала внесли «классики», а на финише чемпионата гимн Азербайджана звучал аж трижды. В третий раз подряд континентальный титул выиграл Хасрат Джафаров (67 кг), во второй раз европейское золото добыл Нихат Мамедли (55 кг), тогда как Гурбан Гурбанов получил полноправное признание в элите.

Особое внимание было приковано и к Эльденизу Азизли (55 кг), являющимся единственным нашим борцом, четырежды выигрывавшим чемпионат мира. Но в финале двукратный чемпион континента уступил Эмину Сефершаеву (UWW), довольствовавшись серебром. А обладателями бронзовой награды у «классиков» оказались Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

Результаты сборной говорят сами за себя. Первый чемпионат Европы в новом олимпийском цикле порадовал качественной и смелой борьбой наших атлетов, которые показали свой высокий уровень. И команда еще может прибавить, ведь состав здесь на вырост и спортсмены продолжают прогрессировать.

Что касается «вольников», то главным героем ковра стал Гиорги Мешвилдишвили (125 кг). Его победа в финале над грузином Соломоном Манашвили из Грузии оказалась драматичной, ведь за несколько секунд до окончания поединка он уступал со счетом 3:7. Но бронзовый призер Олимпиады смог провести прием на 4 очка и сравнял счет. Учитывая, что при равенстве очков победу одерживает тот спортсмен, у кого баллы более высокого качества, Мешвилдишвили завоевал титул. К тому же его победа оказалась определяющей в выявлении победителя командного зачета.

Всего в активе команды по вольной борьбе шесть наград. Осман Нурмагомедов (92 кг) примерил серебро, а бронзовыми медалистами стали Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кянан Хейбатов (70 кг), Аганазар Новрузов (74 кг).

В женской борьбе второй год подряд на пьедестал поднялась Жаля Алиева (57 кг). После серебра Загреба в прошлом году, она стала третьей в Братиславе. Спортсменка продолжает прогрессировать и со временем может стать главным лидером сборной. Тем более что в свете завершения карьеры Марии Стадник команде необходимы новые героини.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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